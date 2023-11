Il consolato dei maestri del lavoro in visita a Mulazzo

Il tradizionale convivio autunnale del Consolato Provinciale di Massa Carrara della Federazione nazionale maestri del lavoro si è tenuto, sabato scorso, nel territorio di Mulazzo con oltre cinquanta soci e familiari, che hanno invaso vie e vicoli alla ricerca delle tracce di Dante Alighieri.Dopo la foto di gruppo, gli ospiti hanno visitato il Centro di Studi Danteschi, dove Mirco Manuguerra, fondatore e presidente del Centro, ha intrattenuto con una conferenza, ricca di dettagli e documenti sulla presenza del poeta in Lunigiana.Il giro si è concluso nelle sale del Centro Studi Malaspina, dove la dottoressa Francesca Guastalli ha illustrato con competenza le vicende della famiglia Malaspina e del navigatore Alessandro. Di particolare interesse le varie sale, ricche di documenti, libri e ricordi di viaggio. Il percorso si è concluso nella piazza della Torre, presidiata dalla bianca statua di Dante, opera dello scultore carrarese Arturo Dazzi. La bella giornata ha favorito i partecipanti, offrendo loro particolari scorci del centro storico ed una spettacolare vista sulla Lunigiana della Federazione, Gino Piccini, ha ringraziato per la calorosa accoglienza, ricordando come gli insigniti della Stella al merito della Repubblica abbiano contribuito allo sviluppo del Paese.

