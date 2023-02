Il consiglio comunale come un ring Nuovo ’destro’ di Cofrancesco

Un continuo scambio di accuse, discussioni infinite, veleni, senza farsi mancare le minacce di straschi giudiziari. Si sta trasformando in ring il consiglio comunale di Massa, un combattimento confuso. L’ultima miccia si è accesa sulla mozione legata all’inchiesta Serinper. "La decisione frettolosa del primo cittadino a costituirsi parte civile solo contro alcuni indagati sul caso Serinper che ancora non erano stati rinviati a giudizio, come il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi più altra persona, prosciolti per non aver commesso il fatto, dovrebbe portare il primo cittadino a chiedere scusa a queste persone e alle loro famiglie".

Non molla la presa Antonio Cofrancesco, consigliere del gruppo misto entrato 5 anni fa con la lista Persiani. Torna sulla mozione relativa alla vicenda Serinper ritirata per una questione pregiudiziale dal consiglio comunale e sull’acceso dibattito che ne ha caratterizzato la discussione. Cofrancesco si riserva ora di "tutelare la sua immagine nelle sedi opportune dalle accuse infamanti mosse da un sindaco ormai alla canna del gas", per tornare a dire che il primo cittadino "lancia fango finanche su una carica istituzionale come il Presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti. Si sottolinea l’inadeguatezza di un sindaco non idoneo ad un confronto istituzionale, ma solo ad accusare non solo l’estensore della mozione e il presidente del consiglio comunale, ma anche tutti i consiglieri con testuali parole: ‘Spero che nel prossimo consiglio comunale vengano eletti consiglieri più preparati e idonei’. Forse il sindaco ha bisogno di consiglieri che dicono ‘signor sì’".

Bisogna precisare che sulla mozione è stato il segretario generale di palazzo civico a individuare elementi di criticità prima che la stessa fosse portata in consiglio comunale. A ogni modo Cofrancesco torna a chiedere al sindaco "i motivi per non aver istituito la commissione di indagine tanto pubblicizzata e di cui i consiglieri comunali avevano richiesto a più riprese gli esiti. Ora emerge che la suddetta commissione non è stata mai istituita. Il primo cittadino ha tenuto all’oscuro per oltre due anni il consiglio comunale ma anche la città: cosa si cela dietro il caso Serinper?" Infine Cofrancesco ricorda al primo cittadino che "le minacce le intimidazioni, gli insulti, non lo faranno mai arretrare nel mandato conferito dai cittadini".