Il consiglio alla prova del voto per il presidente

E’ arrivato il giorno del ‘debutto’ per il nuovo consiglio comunale di Massa così come uscito dalle urne dopo le elezioni di maggio: oggi alle 17 la prima convocazione in Sala X Aprile. Per qualcuno è davvero una ‘primissima’ volta, basta pensare al consigliere rumeno Robert Deleanu, ma sono tanti i volti nuovi che entrano nella Sala X Aprile in rappresentanza dei cittadini massesi, sia in maggioranza che all’opposizione. Qualcuno al suo primo tentativo entra addirittura da ‘recordman’. E’ il caso del consigliere eletto nel Partito democratico, Daniele Tarantino, che con oltre mille preferenze rappresenta il cosiddetto ‘consigliere anziano’ e aprirà in veste di presidente la seduta.

All’ordine del giorno, poi, l’esame della condizione degli eletti e la convalida delle cariche con le surroghe in consiglio di eventuali dimissionari. Seguirà quindi l’elezione del presidente del consiglio e dei due vicepresidenti. Per il presidente il nome più accreditato a oggi è quello di Agostino Incoronato, ma non sono esclusi colpi di scena e ribaltoni in assise perché, sottovoce, sembra che ci siano anche proposte alternative magari per una presidente, come potrebbe essere Eleonora Cantoni. La nomina del presidente avviene con votazione segreta e con il voto favorevole dei due terzi. Dopo il terzo scrutinio, basta invece l maggioranza assoluta per la nomina. A seguire il giuramento del sindaco e la sua comunicazione al consiglio del componenti la giunta comunale. Poi la nomina dei componenti effettivi e dei sostituti della Commissione elettorale.

In discussione nella prima seduta del nuovo consiglio comunale sono state poi aggiunte, per ragione d’urgenza, due procedure che riguardano il Pnrr: una sulle risultanze della Conferenza dei servizi sul progetto d’opera pubblica con contestuale variante al RU per la riqualificazione dell’ex mercato ortofrutticolo di via Bastione e la seconda per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione urbana del complesso ex Cat.