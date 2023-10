Il Comune nomina un consulente 40mila euro per l’incarico

Il Comune al lavoro per eliminare le barriere architettoniche negli spazi pubblici e negli edifici pubblici già esistenti. Si tratta dei cosiddetti Peba (piani eliminazione barriere architettoniche), che secondo la normativa nazionale tutte le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di questi strumenti in relazione gli immobili di loro proprietà. Così come la normativa della Regione Toscana, che dispone siano rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche negli spazi e negli edifici sia pubblici che privati aperti al pubblico.

I Peba si configurano oggi come strumenti di pianificazione comunale finalizzati a promuovere interventi inerenti all’accessibilità, intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e non solo delle persone con disabilità. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di procedere all’adozione ed approvazione di un Peba che interessi il territorio comunale nella sua globalità. "Rilevata la mancanza di personale dotato delle necessarie qualifiche professionali specifiche richieste dalla legge per l’incarico in oggetto – si legge nella relativa determina, la numero 5225 del 25 ottobre scorso – e visti gli attuali carichi di lavori dei dipendenti del settore 6, si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico a professionista esperto". Il professionista esperto incaricato di realizzare i Peba è stato individuato nella figura dell’architetto Stefano Demi di Roma, che se ne occuperà per un importo complessivo di 39mila e 800 euro. Insomma il Comune si sta adeguando alla legge regionale sulle ‘Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche’, principale riferimento a livello regionale ai Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che impone ai Comuni di predisporre ‘Programmi operativi d’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche’.