Il Comune è sempre più hi-tech "Servizi digitali per risparmiare"

L’introduzione di tecnologie informatiche nella gestione degli enti comunali porterà a benefici economici tra risparmi sulle spese e anche maggiori introiti.

Lo sperano gli amministratori del Comune di Pontremoli che ha ricevuto dai fondi del Pnrr 383.526 euro destinati alla digitalizzazione. Non si tratta solo di trasposizione online dei processi di erogazione analogica, dove il digitale si limita a sostituire la carta, ma di migliorare il servizio e la qualità dell’interazione con la cittadinanza. Il Comune di Pontremoli non inizia da zero perché già gestisce i pagamenti con la piattaforma PagoPA che offre la possibilità ai cittadini di scegliere tra i diversi metodi di pagamento elettronici in base alle proprie esigenze e abitudini. Ma ora con il finanziamento del Pnrr saranno introdotte novità allargate anche al pagamento dei tributi puntando all’uso più frequente dell’app IO, lanciata dal Ministero dell’Innovazione. "Abbiamo già fatto recentemente un piccolo ma importante passo in avanti verso la digitalizzazione - spiega l’assessore al bilancio, Manuel Buttini- attivando un ufficio dove è possibile per i cittadini acquisire lo Spid, un’identità digitale composta da una coppia di credenziali (username e password), strettamente personali, con le quali è possibile accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Tra i servizi già funzionanti il rilascio delle certificazioni telematiche nonché la compilazione e il contestuale invio delle istanze di iscrizione e variazione anagrafica".

Un cambio di residenza, che attualmente contempla un appuntamento e una piccola attesa, con problemi per chi lavora nell’orario in cui gli uffici comunali sono aperti, potrà essere effettuato online. Sarà inoltre possibile gestire in remoto anche le pratiche per chiedere il proprio inserimento negli albi gestiti dal settore (all’albo degli scrutatori, albo dei giudici popolari, albo dei presidenti di seggio). I rapporti con gli uffici comunali per una pratica urbanistica oppure per l’avviso di una contravvenzione saranno agevolate attraverso l’appIO che consentirà anche di ricevere le informazioni necessarie per il pagamento. "Continuerà a funzionare anche il sistema tradizionale per le persone anziane che non sono coinvolte nel processo di innovazione", conclude Buttini. E il server del Comune di Pontremoli migrerà sul cloud pubblico, assicurando risparmi di gestione e maggiore sicurezza informatica di fronte agli hacker. L’obiettivo delle politiche messe in campo, insomma, è mettere il cittadino al centro di ogni procedimento con gli interessi dell’utente che diventano il fulcro di ogni atto amministrativo.

Natalino Benacci