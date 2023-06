Il Comune cerca una casa per 5 “fragili”

Il Comune di Massa ha pubblicato un’indagine di mercato per la ricerca di una casa nella zona apuana (Massa, Carrara, Montignoso) da prendere in affitto. L’immobile dovrà essere in grado di accogliere 5 persone, dotato di almeno tre camere e con una superficie lorda non inferiore a 100 metri quadrati. Gli interessati dovranno presentare la propria proposta, con gli allegati necessari, entro il 29 giugno indicando nell’oggetto della Pec o del plico debitamente sigillato “Avviso pubblico per ricerca di mercato di un immobile ad uso di civile abitazione per l’ospitalità di 5 persone con disagio psichico – Non aprire“ all’indirizzo [email protected], a mano all’ufficio protocollo o con raccomandata. Ulteriori informazioni solo via mail all’indirizzo [email protected]