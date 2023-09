Il Comune cerca un direttore per gli eventi

Cerca un direttore artistico per gli eventi e le iniziative culturali, a teatro ma non solo, a cui affidare un incarico di un anno, il Comune di Massa. Non è una novità che la figura di un direttore artistico sia all’attenzione della giunta del sindaco Francesco Persiani: già nei mesi passati aveva varato una selezione pubblica concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 coordinatore eventi teatrali e culturali ma la procedura ristagna e il direttore artistico non c’è. Per questo l’amministrazione ha deciso di coprire il vuoto con un incarico professionale esterno di natura temporanea e altamente qualificata. Le candidature devono essere presentate entro il 25 settembre e saranno vagliate da un’apposita Commissione. L’incarico costerà 16.800 euro l’anno.