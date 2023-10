Il Comune cerca insegnanti di canto e di violino per la scuola comunale di musica. Per il corso di violino è necessario possedere il diploma del Conservatorio (vecchio ordinamento), oppure la laurea di primo o secondo livello (nuovo ordinamento), mentre per il corso di canto moderno è necessario avere una formazione adeguata, attività artistica ed esperienza didattica di almeno tre anni. Gli aspiranti docenti dovranno compilare l’apposito modello, indirizzarlo alla dirigente del settore 4 cultura e biblioteca, e recapitarlo all’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara - Piazza 2 Giugno 1, Carrara entro il 6 novembre.