Il Comune assume 5 educatori

E’ aperto fino al 12 gennaio, disponibile sul portale https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.inpa.gov.it&e=8dd9b80c&h=2965c3d2&f=y&p=n il bando di concorso per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di cinque educatori asilo nido.

"Si tratta di un primo importante risultato del quale siamo davvero molto soddisfatti – commenta la sindaca Serena Arrighi –

Con questo concorso cominciamo quel percorso

di internalizzazione del servizio degli asili nido per il quale

ci eravamo impegnati fin

dalla campagna elettorale. Stiamo parlando, d’altronde,

di un servizio che è già un’eccellenza per la nostra città, ma soprattutto di un servizio di primaria importanza per tantissime famiglie. Tornare ad avere dei nostri dipendenti nei nostri asili nido significa da un lato garantire ai lavoratori maggiore sicurezza e migliori condizioni contrattuali, dall’altro una garanzia ulteriore del mantenimento dell’alta qualità del servizio offerto.

Il nostro obiettivo è quello

di procedere progressivamente all’internalizzazione di tutti

i dipendenti dei nidi. Cominceremo così dal riportare personale comunale nei prossimi anni nelle strutture che applicano il modello 0-6,

in continuità con le scuole dell’infanzia, e poi proseguiremo con gli altri”.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta e inviata esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento gestito dal Dipartimento

della Funzione Pubblica, raggiungibile all’indirizzo https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.inpa.gov.it&e=8dd9b80c&h=2965c3d2&f=y&p=n , entro

le 23.59 del 12 gennaio. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione Bandi di Concorso del sito del Comune web.comune.carrara.ms.it.