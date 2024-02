Il Comitato ribadisce i dubbi sul progetto

Il Comitato per la Biodiversità difende la propria posizione nei confronti dei Civici Apuani sulla questione dell’Ugo Pisa: "Contestiamo che il nostro scopo sia quello di far perdere il finanziamento quando fin dall’inizio abbiamo sostenuto che la nostra richiesta era semplicemente quella di tornare al progetto approvato dal ministero e ammesso ai finanziamenti del Pnrr del 2021 che non prevedeva demolizioni né campi sportivi e parcheggi all’interno del parco. D’altra parte non comprendiamo i timori dei Civici Apuani sulla possibile perdita del finanziamento, viste le premesse del comunicato nelle quali stabiliscono di avere tutte le autorizzazioni necessarie e in regola per il progetto. Progetto che comunque noi del Comitato continuiamo a sostenere che contenga elementi che non condividiamo". Il Comitato rimarca inoltre l’assenza di qualsiasi rappresentante dell’amministrazione e della maggioranza al convegno sull’ex Colonia Ugo Pisa: "Nessuno è esente da errori e approvare un progetto di tale portata e in così breve tempo può portare a sbagliare anche i migliori tecnici . È per questo che da tempo anche noi del Comitato chiediamo la possibilità di avere un confronto con l’amministrazione che però non ci è mai stato concesso" e concludono ribadendo che le dichiarazioni rilasciate in quella occasione dall’architetto Roberto Del Sarto (nella foto) "non sono state assolutamente una presa di posizione politica ma piuttosto un intervento esclusivamente tecnico, che lo stesso architetto ha premesso fossero a titolo personale e non in qualità di presidente dell’Ordine. Ha deciso di esprimere un proprio parere e una propria idea personale, che ci auguriamo sia ancora facoltà concessa nella nostra città, senza timore di dover subire ‘valutazioni in altre sedi’".