Il comitato di Alteta tornano in prima linea: sarà mobilitazione

Continuano a emergere numeri preoccupanti sulla salute dei cittadini nei territori inquinati delle aree Sin Sir. Il Comitato di Alteta oprganizza per il prossimo 20 aprile alle 16 in via Casellotto di sotto un incontro con tutti i cittadini di Alteta e delle zone limitrofe per iniziare una prima mobilitazione permanente. "La lunga marcia per cambiare la città di Massa – scrive in una nota Carlo Casotti dell’assemblea permanente – è iniziata 40 anni fà con la lotta contro il polo chimico, smantellato dopo 20 anni. Tuttavia manca la bonifica del suolo e della falda. Le produzioni avvelenavano uccidevano e non creavano occupazione, ancora oggi a distanza di anni molti di quei veleni sono rimasti nel sottosuolo e continuano la loro azione a danno della popolazione . I responsabili politici che vollero quel tipo di sviluppo avrebbero distrutto oltre alla salute anche l’economia di tutti gli altri settori compatibili con il territorio . Quei responsabili politici furono sconfitti due volte , in un referendum popolare che li vedeva schierati a difesa del polo chimico tossico e nocivo, vennero battuti nelle urne da una valanga di si allo smantellamento del polo chimico e del suo micidiale inceneritore e in una lotta durissima della popolazione che rifiutò riconversioni. Come cittadini di Alteta all’interno dell’assemblea permanete di allora rivendichiamo il fatto che da quel momento cominciò a cambiare la nostra città. Non più produzione di veleni non più incendi, inquinamenti della falda. Oggi a distanza di anni occorre ancora mettere in sicurezza il sottosuolo, bonificare i terreni dove insistono terre avvelenate. L’ex sindaco Persiani dichiarò sulla stampa di essere pronto ad incatenarsi se la bonifica ritarderà il suo cammino. Per noi queste parole hanno un significato vista la lontananza al problema dei sindaci di questi 40 anni. Rivendichiamo il diritto come cittadini di Alteta dentro l’assemblea permante di allora di essere in prima fila per seguire i problemi ambientali. Più produzioni compatibili con il territorio, più turismo, mare, montagna, più spiaggia".