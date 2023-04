Il comandante: "Assenti, ma in servizio"

Il comandante dei vigili del fuoco di Massa Carrara, l’ingegnere Arturo Antonelli, risposte alle lamentele sollevate dai colleghi a proposito dalla sua assenza alla festa provinciale di Liberazione al parco Sparapani di Avenza del 25 aprile, che ha visto la presenza di tutte le rappresentanze civili e militari. Sulla questione i vigili del fuoco hanno sollevato perplessità, lamentano che era necessario che il comandante mandasse qualche rappresentante alla manifestazione. "Tengo a precisare che avevo già comunicato alla sindaca di Carrara che personalmente mi sarebbe stato impossibile essere presente, per precedenti impegni". Il comandante risponde anche alle accuse di non aver inviato nessun rappresentante a sostituirlo, come se il corpo dei vigili del fuoco non esistesse. "Al tempo stesso purtroppo non ho potuto inviare una rappresentanza – prosegue Antonelli – in quanto avrei pregiudicato il servizio già organizzato con il personale di turno, già al minimo in giorno festivo, rischiando di non garantire la più efficace risposta in termini di soccorso tecnico urgente con le risorse disponibili. Una scelta che ho ritenuto di dover prendere, proprio perché in caso di emergenza ho preferito che il personale di servizio fosse tutto in prontezza operativa. Non c’è stato pertanto alcun disinteresse verso la ricorrenza del 25 aprile, alla quale negli anni si è sempre presenziati con il rispetto dovuto, come d’altra parte non sono mai mancati i vigili del fuoco di Massa Carrara nelle diverse ricorrenze in ambito provinciale".