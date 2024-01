Il CmC torna a sorridere dopo la crisi durata 6 turni. Si arrende il Cus Pisa

CUS PISA

56

CM CARRARA

69

CUS PISA: Florindi 11, Cosci, Colombini, Trapani, Buzzo 4, Corbic 2, Spagnolli 8, Viviani, Siena 15, Giannelli 3, Carpitelli 5, Quarta 8. All. Forti.

CM CARRARA: Russo 10, Suriano 7, Sequani 13 (nella foto), Tedeschi 4, Cirillo 10, Fiaschi 17, Mancini 4, Pipolo 4, Nannetti, De Angeli, Sessa, Orsini. All. Bertieri.

Parziali: 16-23, 28-29, 43-46

Arbitri: Celentano di Arezzo e Giachi di Firenze

CARRARA – Aggancio riuscito per il Cmc: interrompe il digiuno che durava da sei giornate e all’ombra della torre si impone con un +13 finale nella gara valida per quinta di ritorno del campionato regionale di serie C. Partita equilibrata e risolta nel finale, con i biancocelesti che ritrovano l’ala Sequani (nella foto), iniziano bene e chiudono a +7 al primo intervallo breve. Il piccolo vantaggio si dissolve nel secondo tempino quando l’attacco ospite si blocca (solo sei punti in 10 minuti) e i pisani recuperano con un parziale di 12-6. La terza frazione è piuttosto equilibrata (parziale 15-17) e si chiude con i carraresi a +3, rimandando tutto all’ultimo e decisivo quarto tempino. Il Cmc si ricorda che la posizione in classifica non è delle migliori, si scuote, e con un parziale positivo di 13-23 non lascia scampo ai pisani sigillando il 2-0 negli scontri diretti in chiave seconda fase.

ma.mu.