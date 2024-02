Il cinema va... in montagna. Film sulle grandi imprese

Una mini rassegna dedicata ai film sulla montagna, promossa dal cinema teatro Città di Villafranca, in collaborazione con il Cai di Bagnone. Primo appuntamento domani alle 21,15 con ‘Here i am. Again’, film di Polly Guentcheva, giovane regista e produttrice bulgara che ha sentito il bisogno di portare sullo schermo la storia di Boyan Petrov, un uomo del suo Paese certamente noto agli appassionati di scalate. Boyan Petrov affronta l’Everest partendo dalla cima più ‘bassa’ della catena: lo Shishapangma (8.027 metri). La sua è una preparazione metodica, consapevole delle difficoltà e delle proprie condizioni fisiche. Qualcosa però non andrà come deve. Viene proposta la descrizione in parallelo della personalità di uno scalatore e quella delle giornate in cui se ne sono perse le tracce, il dispiegamento di forze per ritrovarlo.

Secondo appuntamento mercoledì 28 con ‘Pasang’ di Nancy Svensen, che narra la storia della prima donna nepalese giunta sulla vetta dell’Everest contestualizzandola in una società ancora fortemente dominata dal patriarcato. Autrice e produttrice è Nancy Svenden, impegnata da tempo nell’azione per il riconoscimento dei diritti delle donne e appassionata narratrice di storie e di persone. Per finire mercoledì 6 marzo ‘Jurek’ di Pawel Wysoczanski che racconta le vicende di Jerzy Kukuczka, il secondo alpinista, dopo Reinhold Messner a scalare le 14 vette sopra gli 8.000 metri, attraverso interviste e documentazioni anche inedite. Un documentario che, mentre descrive un campione dell’alpinismo, offre un ritratto di una società che giungerà a mutare in maniera radicale.