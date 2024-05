Il centrosinistra torna unito. L’alternativa alla destra nasce dal Parco degli Ulivi

Il centrosinistra che si è presentato alle elezioni del 2023 spaccato in mille rivoli ora si ricompatta in buona parte per fare muro comune contro la decisione della maggioranza di insediare la nuova Questura di Massa nella porzione del Parco degli Ulivi oggi utilizzata come area sgambatoio. E bisogna ricordare che contro l’ipotesi, che dovrebbe comunque portare 30 milioni di euro di investimenti in città con il ‘benestare’ della Prefettura e del Ministero dell’Interno, si è già espresso in maniera netta e contraria pure Fratelli d’Italia.

Partito Democratico, Polo Progressista e di Sinistra, Partito repubblicano, Partito Socialista ed Europa Verde-Verdi ora uniscono le forze per "costruire una chiara e netta alternativa alla scelta della destra. La mancanza di un percorso di partecipazione e di trasparenza con i cittadini e le forze politiche, associazioni e comitati da parte dell’amministrazione comunale, la quale ha imposto questa scelta come blindata, ci trova fortemente contrari. Questo progetto, non condiviso, andrà comunque a togliere verde pubblico con la necessità di una variante che cambi la destinazione d’uso di una parte del parco, creando un impatto importante su un quartiere densamente abitato e impattando anche sulla viabilità. Senza tener conto che a pochi metri della futura questura si trova il Centro Pelù".

Per il centrosinistra ci sono ancora tanti interrogativi da sciogliere, a partire dalla soluzione mancata dell’ex Banca d’Italia: "Le motivazioni esposte durante l’incontro con i capigruppo promosso dal Prefetto, che di fatto ha commissariato il sindaco Persiani sulle scelte urbanistiche della città, sono sempre le solite, sicurezza e riqualificazione. L’approccio delle amministrazioni Persiani al problema sicurezza, è sotto l’occhio di tutti, non ha funzionato e il significato riqualificazione per questa amministrazione significa cemento e consumo di suolo. La zona in realtà non ha problemi di sicurezza e non necessita di una riqualificazione: anche la promessa che il verde che sparirà verrà recuperato nell’area dell’ex Intendenza di finanza ci lascia dubbiosi sia per i tempi che per l’effettività del progetto".

Altri interrogativi riguardano poi le dimensioni e funzioni del nuovo edificio: 2.600 metri quadrati, tre piani fuori terra e uno interrato "ma non è chiaro se tutte e 5 le strutture che attualmente occupa la questura e la polizia saranno trasferite nello stabile nuovo. evidente che la scelta dell’amministrazione comunale ha accolto molti no e trasversali. Per questo – concludono - come forze del centro sinistra chiediamo l’apertura immediata di un incontro per conoscere i dettagli del progetto. Il sindaco è eletto dai cittadini per governare nell’interesse della comunità massese, non per acconsentire a decisioni di altri che vanno a peggiorare la vita di migliaia di famiglie".