Il Centrosinistra a un bivio Scocca l’ora della verità

di Alfredo Marchetti

Parliamoci chiaro: era impossibile che dopo una sola riunione uscisse il candidato a sindaco per la coalizione di centrosinistra. Troppe posizioni (seppur legittime) in campo, molti i candidati che si sono spesi nell’arco di queste settimane con l’aspirazione di presentarsi come la soluzione ai problemi di Massa. Bene, ma è anche vero che mancano 8 giorni alla presentazione delle liste. Quindi, adesso è il momento di bere un bel calice di pragmatismo perché altrimenti il grande rischio all’orizzonte sarà quello di buttare tutto alle ortiche e andare tutti da soli. Scelta rispettabile, ma che deve essere chiara nella mente di tutti. Se non è uscita una decisione condivisa dal primo ’vero’ tavolo di centrosinistra, c’è però chi vede il bicchiere mezzo pieno: siamo tutti sulla stessa barca, troviamo un modo per correre uniti. Nel quartier generale del Pd, lunedì sera c’erano praticamente tutti: per il partito del Nazareno il consigliere regionale Giacomo Bugliani e l’ex sindaco Alessandro Volpi (disponibile all’incontro anche Enzo Ricci, ma per scelta di partito non presente), l’ex diplomatico Cesare Ragaglini, l’ex parlamentare Fabio Evangelisti, il rappresentante dei Repubblicani Guidi Mussi. Evangelisti è chiaro sull’esito dell’incontro: "Comunque la si voglia vedere, lunedì sera a Massa s’è realizzato un inedito fatto politico. Quanto rilevante, saranno le prossime ore a dirlo. Tuttavia, resta significativo che quattro candidati a sindaco si siano incontrati per verificare la possibilità di giungere a una candidatura unitaria dell’area del Centrosinistra con la consapevolezza che solo uniti si vince. Sta a ciascuno di noi, adesso, rendere percorribile la strada per tornare a essere anche elettoralmente competitivi nei confronti di una destra che, dopo cinque anni di malgoverno della città, si presenta divisa e in continuo litigio fra un sindaco sfiduciato dai suoi stessi consiglieri e un ex assessore che rinnega l’esperienza comune e le scelte fatte insieme".

Anche Giacomo Bugliani è abbastanza ottimista: "Vedere un centrosinistra sempre in piedi è una visione ottimale. Durante l’incontro abbiamo cercato di aderire a un’intesa di carattere politico di questa parte politica, mantenendo la dignità di tutte le candidature che erano state espresse sul tavolo durante queste settimane. Durante la serata abbiamo vagliato tutte le proposte e le abbiamo giudicate autorevoli al fine di ottenere un centrosinistra più largo possibile. Adesso abbiamo a disposizione qualche ora per fare una sintesi quello che ci siamo detti e per fare valutazioni ognuno al’interno del nostro partito. Ci aggiorniamo domani (stasera, ndr) per capire i confini. Il dato positivo è che c’è stata una manifestazione di volontà politica da parte di tutti". Anche Carlo Paolini, presente al tavolo, guarda con favore al prossimo incontro: "C’è stato un ragionamento per capire se tutti sono disponibili a fare un eventuale passo indietro, si è ragionato per capire se uno dei quattro candidati in campo potrebbe rappresentare tutti. Hall’incontro è emersa la disponibilità per un’azione condivisa, il concetto dei quattro protagonisti è quello di trovare un nome condiviso. Non c’è stato ancora nessun accordo, ma la spinta unitaria è stata accesa. Ci siamo impegnati domani sera (stasera, ndr) a trovare un nome condiviso. Tutti gli attori in campo capiscono che il tema comune è uno: divisi non si arriva nemmeno al ballottaggio. Se restiamo divisi faremo un favore a Guidi e Persiani. Vedremo in queste ore".

