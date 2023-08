Il centro storico si riempie con la “Festa d’estate”

Musica, canti, balli e giochi con i bambini hanno fatto vivere al centro storico una serata speciale venerdì, grazie alla “Festa d’estate” organizzata dal Centro commerciale Naturale “Massa da vivere”. Tanti gli eventi distribuiti nelle strade e nelle piazze del centro: la musica della Taranta, i canti popolari del Sud Italia hanno fatto ballare in piazza Aranci, come in una piccola aia di paese con le sue balle di fieno i Mus (Movimento Unico Sud): hanno suonato per tutta la sera Marina Macrì, Gianmaria Sìmon e il maestro Matteo Rovinalti, con Silvia Rossi e Irene Cellaro a guidare le danze ci. Su una mongolfierabicicletta Yuri, con la performance Airship Pirate, ha pedalato per tutto il centro attirando i bambini con bolle di sapone e originali gags. I maghi “Senza Nome” protagonisti di un doppio seguitissimo spettacolo in via Porta Fabbrica e poi in piazza Bertagnini.

"Un nuovo appuntamento estivo fuori programma – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Massa da Vivere – che ha portato molti cittadini e turisti. Vedere i bambini ridere e giocare, gente di tutte le età ballare spensierata in piazza per noi commercianti è stata una bella soddisfazione". E proseguono con successo le iniziative “La Fiaba della Sera” e “Visit Massa” a cui ogni settimana partecipano sempre nuove famiglie e curiosi visitatori. Tutti i venerdì d’estate, Visit Massa, il trekking urbano gratuito di Controvento Trekking e Storia, raccoglie i partecipanti in piazza Mercurio per una interessante approfondimento sulle borgate medievali. E ogni venerdì in un luogo sempre diverso della città la raccontastorie Piera intrattiene i più piccoli. La “Festa d’agosto” è realizzata dai commercianti associati al Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere con il patrocinio del Comune di Massa, che ringraziano per il sostegno Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Confimpresa Master Formazione, PiùMe, Hotel la Bussola e Servizi Industriali Srl .

Nelle foto di Gianluca Cruciani alcuni momenti della festa