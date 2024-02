Il centro storico con gli studenti e Soldano

A spasso nel centro storico domani con ‘Ri-scattando Massa’ e Silvano Soldano mentre nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducale è ancora visitabile la mostra fotografica del contest curato dagli studenti dell’istituto Barsanti, Sede Salvetti. Per chiudere l’evento gli allievi della classe IIIB del Tecnico Turistico, con la preziosa collaborazione dello studioso Silvano Soldano hanno organizzato una visita guidata nel centro storico con ritrovo alle 10,30 a Palazzo Ducale. Dopo la visione delle fotografie gli studenti accompagneranno il pubblico a caccia di antichi simboli, aneddoti massesi e curiosità storico- artistiche prendendo come spunto alcune delle più belle immagini della mostra. Esposti tutti gli scatti inviati dai partecipanti delle prime due edizioni nelle 4 categorie: Studenti under 14 e over 14, Con i nostri occhi (residenti), Vacanze massesi (turisti e visitatori). La visita guidata è gratuita e per massimo 25 persone. Gradita la prenotazione ([email protected]).