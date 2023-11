Il centro donna sbarca al cinema. Focus sui progetti con le operatrici: "Per creare una comunità solidale"

Il cinema contro la violenza sulle donne per toccare le corde dell’anima e fare prevenzione. Martedì l’appuntamento con il cineforum di Villafranca sarà speciale. Verrà proiettato il film di Paola Cortellesi, record di incassi nelle ultime settimane, intitolato ‘C’è ancora domani’.

La proiezione però sarà anticipata alle 20.30 dalla presentazione di progetti e attività del Centro donna Lunigiana. Prima del film saranno le operatrici a evidenziare le attività del Centro donna, che si rivolge prioritariamente alla popolazione femminile: è un luogo in cui le donne possono trovare gratuitamente ascolto, attenzione, rispetto e sostegno oltre che informazioni e consulenza. Al termine del film il critico cinematografico Ariodante Petacco affronterà un’analisi del film, assieme alle operatrici. Non solo, il gestore del cinema Mario Lucà distribuirà a tutti i presenti un volantino con il 1522, numero anti violenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24 che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Questa iniziativa è organizzata in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne’, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite , che ha scelto il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della non violenza. L’evento è promosso dalla Società della salute della Lunigiana, in particolare dal Centro Icaro e dal Centro donna. "Siamo felici di proiettare questo film - dice Lucà - e di aderire a un importante progetto di sensibilizzazione". Determinante il ruolo del direttore Marco Formato.

"Il ruolo della Società della Salute - afferma - è quello di erogare servizi sociosanitari e creare comunità solidali. Le iniziative che verranno realizzate in Lunigiana per la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne’, in particolare quella di martedì a Villafranca, vogliono creare cultura e sensibilizzare la cittadinanza sul tema del rispetto e del riconoscimento dell’altro, del diverso da me. Vorrei ricordare che la Società della salute della Lunigiana investe quotidianamente risorse importanti a favore del Centro donna, per offrire servizi di accoglienza e ascolto, percorsi dedicati alla protezione di donne vittime di abusi e maltrattamenti, ma anche attività di prevenzione in contesti scolastici, consapevoli che solo attraverso l’educazione all’affettività e al rispetto dell’altro è possibile sconfiggere forme di sopraffazione e violenza di genere". Nel film la protagonista è Delia, (Paola Cortellesi), sposata con Ivano (Valerio Mastandrea). Hanno tre figli e la vita di lei ruota attorno ai due ruoli che le identificano: madre e moglie. Girato in bianco e nero, è ambientato in un momento storico particolare, la seconda metà degli anni ’40 a Roma. Il film nasce da un’idea di Paola Cortellesi che ha scritto la sceneggiatura con Furio Andreotti e Giulia Calenda.