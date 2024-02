Il ’Centro anch’io’ cresce. Uno spazio per gli studenti

La struttura del ‘Centro Anch’io’ di Fossola apre agli studenti diversamente abili del territorio. Parliamo di un luogo di socializzazione per le persone adulte portatrici di disabilità specializzato in progetti multidisciplinari pensati, tra l’altro, per consentire agli ospiti di migliorare le proprie capacità relazionali e di apprendimento, l’autonomia personale, il comportamento e le abilità relazionali.

E ora il centro della scuola ’Gentili’ di Fossola aprirà per tre pomeriggi alla settimana agli studenti già seguiti dall’assistenza socio-educativa. Per tutti loro il centro sarà fruibile per dieci mesi l’anno (esclusi luglio e agosto), tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. Così ha deciso la giunta comunale, che ha affidato il servizio di supporto pomeridiano nella struttura alla multiservizi Nausicaa. "Il Centro Anch’io offre un servizio importantissimo coinvolgendo 13 persone in tante attività socio-educative grazie al personale di Nausicaa– spiega la vice sindaca e assessore alla Disabilità Roberta Crudeli – e queste nuove attività non intaccheranno in nessuno modo quanto viene già fatto a Fossola ormai da tanti anni. Come amministrazione siamo consapevoli dell’importanza di questo tipo di progetti e per questo abbiamo lavorato fin da subito per ampliare e migliorare il servizio. Già l’anno scorso siamo riusciti ad aumentare l’orario del Centro, ora facciamo un ulteriore passo avanti andando ad aprire le porte della struttura anche a tutte quelle ragazze e quei ragazzi già seguiti dagli operatori di Nausicaa, e che ora avranno a Fossola un luogo dove incontrarsi e socializzare fuori dall’orario scolastico.

Sono felice e soddisfatta per avere raggiunto questo risultato – conclude Crudeli –, che vuole accogliere le richieste e le esigenze delle famiglie, delle ragazze e dei ragazzi. Ci tengo a ringraziare gli operatori di Nausicaa per il lavoro che svolgono quotidianamente in sinergia con le assistenti sociali del Comune".

Il centro nella scuola di Fossola è aperto tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 14,30 e tutti i martedì e giovedì dalle 8,30 alle 16,30 e prevede anche il servizio di trasporto.