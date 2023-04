Il Celè illustra le sue poesie Mario Grassi a Spazio Alberica

Continua l’attenzione alla produzione poetica contemporanea che Spazio Alberica dedica al suo progetto culturale, sensibile alle diverse forme espressive e alle contaminazioni tra arti visive, teatro, cinema, letteratura e filosofia. Oggi alle 18 sarà la volta di Mario Grassi, conosciuto come ‘Celé’ e figura di spicco nel movimento studentesco degli anni sessanta e settanta, poi assessore alla cultura a La Spezia e Fosdinovo, che leggerà le poesie della sua ultima raccolta ‘Sofia Gno’ di Samuele Editore. Mario Grassi scrive da anni ricevendo attestati e numerosi premi o riconoscimenti. Scrive in un dialetto nobilissimo, che si rifà alla grande tradizione di Zanzotto, Pasolini, Bertolani e dei poeti liguri, appartenendo a una generazione che ha creduto molto nella poesia, in un territorio che ha preso il nome di Golfo dei Poeti. Introdurrà la figura e l’opera di Mario Grassi, Marcello Palagi, figura nota in città per il suo impegno sociale e per la lunga carriera di docente del liceo artistico ‘Gentileschi’.