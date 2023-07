Il Ccn per la rinascita di Ronchi "Aspettiamo il piano degli spazi"

Ha compiuto da poco un anno di vita il Centro commerciale naturale di Ronchi, nato per fermare il degrado della piazzetta e dell’area puntando poi alla rinascita di quello che era davvero ‘capoluogo’ del turismo apuano, vivo e vivace. Sarà un’estate di ‘passaggio’ perché d’altronde il periodo di vacanza di una vera amministrazione politica non ha permesso di fare molta programmazione ma il Ccn resiste e vuole crescere. Lo spiegano Daniele Lorieri, presidente del Ccn e titolare della ‘Corte al Vino’, e Chiara Pavone de ‘La Piazzetta dei Ronchi’, segretaria del Ccn. Qualcosa stanno provando a smuovere, insieme al Comune: i mercatini degli hobbisti con QercetArte, alcuni eventi legati a ‘Palcoscenici Stellati’, compresi teatrini interattivi e laboratori per bambini. Non basta, ma è un inizio, un modo per far vedere che la zona di Ronchi è viva. "Non c’è ancora il coordinamento che avremmo voluto ma abbiamo superato il primo anno di vita e guardiamo avanti – spiegano –. Nel supporto da parte dell’amministrazione abbiamo notato un cambiamento. L’anno scorso lottavamo contro l’abbandono e il degrado della piazza: sono stati messi giochi, cestini e panchine. E’ stato però spento l’irrigatore, non sappiamo perché, e questo è un problema, ma la gestione diretta da parte del Comune è migliorata".

Si lavora quindi su eventi e intrattenimento: "E’ inevitabile che ci sia un po’ di improvvisazione, poca pubblicità – spiegano ancora, e il riferimento è all’insediamento della nuova amministrazione a estate iniziata –. Abbiamo iniziato a chiudere strada una volta a settimana, il venerdì o sabato. Chi è rimasto aperto ne ha giovato: tavoli pieni, la piazza un po’ più attiva". Ci sono però ancora tanti aspetti su cui lavorare e problemi da risolvere a partire dai parcheggi. "Hanno detto che esproprieranno un’area lato Carrara dove realizzarli – sottolineano –. L’illuminazione della piazza non è ancora decorosa inoltre era pure ripartita la prostituzione. Attendiamo inoltre i cartelli del disco orario negli stalli attorno alla piazza". Soprattutto, evidenziano, mancano un ‘piano della piazza’: "L’amministrazione ha detto che ne ha uno pronto ma non lo abbiamo ancora visto. Le nostre idee le abbiamo portate, come una diversa gestione degli spazi: creare una parte con somministrazione lato Carrara e verso Viareggio concentrare le attività per i bambini per esempio. Aspettiamo. Certo ci piacerebbe essere più coinvolti nelle decisioni, un maggiore dialogo anche con le associazioni di categoria. Il vicesindaco Cella è un punto di continuità con la precedente giunta e per fortuna non dobbiamo partire da zero".