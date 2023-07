Il Ccn “A spasso per la costa“ curerà il decoro dell’area pedonale

Sarà il Centro commerciale naturale ‘A spasso per la costa Marina di Massa’ a occuparsi del decoro e della pulizia di una delle aree pedonali più frequentate da turisti e cittadini durante la bella stagione. E’ quella di via Ascoli e via Colombo, strade a ridosso del cuore marinello, ossia di piazza Betti, piene di ristoranti, bar e locali con tavolini all’aperto quasi sempre pieni. Grazie al regolamento della ‘cittadinanza attiva’, approvato nel 2019 dalla prima giunta Persiani, il Ccn di Marina potrà occuparsi in maniera diretta di quel che serve a queste due strade: ritinteggiare panchine e fioriere in legno ogniqualvolta perdano il colore, eliminare la vegetazione infestante dalle fioriere, eliminare o sostituire piante e fiori secchi, metterli a dimora e annaffiarli, pulire l’area togliendo cartacce, bottiglie, lattine e quant’altro. Una richiesta che la presidente del Ccn Giuseppina Giusti aveva avanzato già a inizio maggio.

Nei suoi interventi il Ccn di Marina dovrà cercare di rispettare le caratteristiche di piazza Betti, a partire dal colore di panchine e fioriere: lilla, latte e menta e azzurro per le panchine, giallo vaniglia per i vasi in linea con il nuovo arredo urbano, come da prescrizioni degli uffici tecnici dopo un recente sopralluogo. Tutti gli oneri e le spese sono a carico del Centro commerciale naturale. Un accordo per tre anni, anche se la convenzione può essere comunque interrotta già a partire dal terzo mese dopo l’autorizzazione appena firmata.