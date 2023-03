Il castello di Lusuolo riparte Il sindaco l’ha affidato alla cooperativa Sigeric

di Monica Leoncini

Lunigiana terra di castelli. Alla lista di quelli aperti ai turisti, si aggiunge quello di Lusuolo. L’amministrazione comunale di Mulazzo ha siglato un accordo con Sigeric, cooperativa di guide turistiche, ambientali e alpine, per l’apertura con visite guidate del maniero, dal primo di aprile nei fine settimana e tutti i giorni in alta stagione. "Nel corso degli anni - ha spiegato il sindaco Claudio Novoa - abbiamo investito energie per sviluppare il Museo Malaspina di Mulazzo e il castello, per interventi di riqualificazione dei borghi e della sentieristica. La Lunigiana sta crescendo, occorre avere prodotti interessanti e servizi qualificati preparati con competenza. Ecco la convenzione con Sigeric, partner di supporto per la gestione castello di Lusuolo, con la possibilità di visite, che implementa gli incontri culturali, promossi dall’associazione Alessandro Malaspina e l’Istituto di valorizzazione castelli. Tra l’altro abbiamo ottenuto un finanziamento per l’allestimento museale. I numeri sono dalla nostra parte, la Lunigiana sta attraversando una stagione florida per le presenze, frutto di lavoro e strategia comune". Mulazzo è stato infatti uno dei comuni con maggiori presenze turistiche la scorsa stagione. E si prepara per quella nuova. "Siamo contenti del rafforzamento di collaborazione - ha aggiunto Pierangelo Caponi, presidente di Sigeric - su un bene importantissimo come il castello di Lusuolo. Oggi il turista ha un buon numero di castelli e ville da visitare, il patrimonio culturale visitabile sta diventando importante, ogni stagione aumentano i numeri e le visite guidate vengono apprezzate. Per non parlare della possibilità di escursioni in bici, che ottengono grande successo".

Sei euro il biglietto intero, tre il ridotto, con ingresso gratuito per i residenti. "L’apertura del castello darà i suoi frutti - ha aggiunto Antonio Ferrari Vivaldi, che ha delega a turismo e cultura - è un manifesto per il nostro comune, l’apertura del tornello, usato da chi si ferma e parcheggia in autostrada per visitarlo, è un ulteriore input. Ci sarà anche la possibilità di un biglietto cumulativo per il Museo di Mulazzo". "C’è stato un grande lavoro di squadra - ha chiuso Cinzia Nicolini di Sigeric - che ha portato a proposte di visita di molti castelli, da Pontremoli a Fosdinovo. Ci sono già tante prenotazioni per i prossimi mesi, aggiunge un valore culturale alla nostra terra".