Il Carrione fra nutrie e marmettola

Nausicaa in azione nella zona degli ex lavatoi di Caina. Ieri mattina uomini e mezzi hanno ripulito l’area dalla varia sporcizia e dalla vegetazione, restituendo decoro ad una porzione di terreno che ormai era diventata una piccola discarica. Nonostante la pioggia gli operai di Nausicaa sono riusciti a completare l’opera di pulizia, portando via diversi chili di sporcizia tra plastiche e altri materiali abbandonati da cittadini incivili. Di pari passo si è proceduto ad eliminare rovi ed erbacce presenti in grande quantità.

Intanto i cittadini continuano a segnalare via social il colore dell’acqua del torrente Carrione, che ad ogni pioggia assume sfumature che vanno dal bianco al marrone. E anche stavolta il dito è puntato sulle attività estrattive delle cave. In sostanza il fenomeno si verifica in caso di pioggia, quando l’acqua precipitando si deposita sulle strade di arroccamento fatte di terra e si crea un fiume di acqua e terra. Terra che spesso contiene anche la polvere di marmo, la cosiddetta marmettola. Non solo, i cittadini ancora una volta via social lamentano che il letto del torrente sia pieno di vegetazione, che in caso di eventi eccezionali potrebbe essere pericolosa, come già mostrato in passato dalla furia del Carrione in piena. Da palazzo civico avevano invitato i cittadini a denunciare repentinamente il cambio di colore dell’acqua, oltreché a postare le immagini. Intanto ad Avenza nelle acque del torrente hanno fatto il loro esordio un piccolo gruppo di nutrie, che sono già state fotografate e postate sulla pagina Facebook ‘Sei di Avenza se...’.