Il Carnevale tra motori d’epoca e solidarietà

“Carnevale cuori e motori” domenica scorsa in piazza Aranci dove si sono ritrovate tante auto d’epoca per un raduno a scopo benefico in favore dell’Aias onlus di Marina di Massa, storica struttura del territorio che si occupa di assistenza a persone con disabilità. Un’iniziativa patrocinata dal Comune di Massa e organizzata da ‘MS motori storici’, club ‘54037’, Vespa Club ‘Antonino’ di Carrara, con il contributo di diversi club motoristici come Cams di La Spezia, i Bolidi Apuani di Montignoso e il Vanity Auto di Pietrasanta.

A tutti i partecipanti, grazie a Paola Andreazzoli, è stato offerto un assaggio dei tradizionali dolci di carnevale: le “chiacchiere”. Da piazza Aranci la carovana di auto storiche è partita alla volta di Forte dei Marmi poi ha fatto tappa a San Carlo Terme per una foto di gruppo nella piazza panoramica del paese. L’iniziativa si è conclusa alla presenza dell’assessora Amelia Zanti nellla sede Aias di Marina di Massa dove è stato allestito un ‘aperipranzo’ insieme agli ospiti della struttura ed ai loro accompagnatori. L’occasione ha permesso una raccolta fondi in favore di Aias, sponsorizzata da Evam Fonteviva, Caaf 50&più di Massa Carrara e dalla concessionaria Guidi Car che ha fornito un mezzo di servizio per l’apertura della manifestazione. Un ringraziamento per la collaborazione alla Polizia Municipale che ha garantito l’accesso dei veicoli nel in centro e lo svolgimento ordinato della manifestazione.