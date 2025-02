Il carnevale in centro. Festa, giochi e pentolaccia: i ragazzi dagli ex Gesuiti

Sabato primo marzo il cortile del centro giovanile ‘I giovani al centro’ ospiterà la tradizionale festa di Carnevale, un appuntamento sempre tanto atteso dai più piccoli. A partire dalle 15,30 i bambini e le bambine potranno festeggiare nel cortile degli ex gesuiti (ingresso da via Ulivi) tra giochi e coriandoli e una scenografia a sorpresa. Come ogni anno i circa venti operatori del centro realizzeranno una scenografia a tema dipinta a mano su cartone.

Lo scorso anno il tema era il selvaggio west, l’anno prima i personaggi del cinema. L’ingresso è ad offerta libera, come anche la distribuzione dei coriandoli, che le mascherine potranno lanciarsi a volontà. Il divertimento è assicurato: balli di gruppo, musica a volontà, tanti giochi, la sfilata delle mascherine e la pentolaccia. Anche quest’anno ci saranno tre aree tematiche in cui i bambini potranno cimentarsi in sfide come il tiro al bersaglio, il memory e altri giochi divertenti fino alle 18.

Gran finale come ogni anno con l’elezione del costume più bello, con il vincitore che avrà il privilegio di battere il primo colpo della pentolaccia, di cui ne sono stati organizzati tre giri.

Il centro giovanile diocesano, inoltre, ogni sabato pomeriggio a partire dalle 15 organizza gratuitamente per bambini e ragazzi corsi di arte e teatro, ma anche di iniziazione cristiana per coloro che prenderanno la Cresima. I laboratori sono modulati in base all’età dei partecipanti. Per quanto riguarda quello d’arte il tema di quest’anno sono le bellezze della città di Carrara, mentre per quello di teatro l’allestimento di uno spettacolo che sarà messo in scena alla fine del corso nel teatro dei Frati alla Lugnola.