Il capitello ritrovato nel Magra di scena al Museo di San Caprasio

C’è grande attesa l’appuntamento di questa sera a San Caprasio per il terzo e ultimo appuntamento del ciclo "Le notti dell’archeologia". Per la prima volta verrà mostrato al pubblico il capitello medievale rinvenuto un mese fa nel greto del fiume Magra da un pellegrino della via Francigena. Una chiusura d’eccezione, dunque, per il fortunato ciclo di convegni con cui il direttore del museo, Riccardo Boggi, da anni appassiona e coinvolge un nutrito pubblico di esperti e che in questa edizione ha visto protagonisti lo storico e saggista Franco Cardini e l’archeologo Enrico Giannichedda, che ha seguito gli scavi di San Caprasio e ne ha pubblicato la storia. Il reperto risalente al 1100 d.C. verrà consegnato al Museo di San Caprasio dal Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Firenze e dalla Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara che lo avevano in custodia dal giorno del ritrovamento.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Aulla, Roberto Valettini, interverranno il capitano Claudio Mauti, comandante del Nucleo dei carabinieri, la soprintendente Angela Acordon con la funzionaria Marta Colombo e l’archeologo Enrico Giannichedda. Non sarà invece presente il pellegrino rinvenitore Marco Vignaroli. Aveva risposto subito con entusiasmo all’invito ma sopraggiunti impegni gli impediscono di lasciare Roma e partecipare alla serata. Vignaroli ha comunque avuto cura di consegnare un messaggio al direttore del museo, di cui verrà data lettura nel corso della serata. Raggiunto telefonicamente, Vignaroli ha anticipato: "Secondo la teoria della sincronicitrà di Jung, nessun avvenimento è un fatto accidentale. Questo ritrovamento per me è stata una coincidenza legata al Cammino Sigerico: forse il capitello è venuto a me essendo un pellegrino della via Francigena".