Il cantiere infinito La scogliera ‘ingabbiata’ dell’ex colonia Torino rimane inaccessibile

di Angela Maria Fruzzetti

Ex colonia Torino e la storia infinita: resterà chiusa via Lungomare di Ponente? Sono preoccupati gli operatori ma anche i cittadini che andavano al mare "agli scogli". "In questi giorni sembra che i lavori nel cantiere siano ripresi – osservano alcune persone attente all’evolversi della situazione – e l’amministrazione aveva annunciato la riapertura della strada con la ripresa del cantiere a settembre. Ma sono ripresi da una decina di giorni e quindi quali saranno i tempi, considerando l’estate alle porte". I lavori di bonifica di quei 500 metri di costa sono stati avviati lo scorso settembre e avrebbero dovuto concludersi a marzo. "Il protrarsi dei lavori oltre la stagione balneare ha ricadute negative sul turismo – dicono cittadini e operatori – e la chiusura del litorale penalizza quel flusso turistico che è sempre stato presente in quella zona caratteristica. Avremo un’estate così penalizzata?"

Ad alimentare la preoccupazione sono le molte incertezze e i silenzi. Il cantiere per la bonifica di quel tratto di litorale era stato sospeso dopo solo due mesi dall’apertura per il rinvenimento di amianto. "Che c’era di tutto in quella discarica era evidente – contestano i cittadini infuriati – e la presenza di eternit era ben visibile, anche a occhio nudo. Sotto ci sono plastiche, rifiuti di cantieri edili, cantieri meccanici e rifiuti di carrozzerie. Addirittura c’erano lapidi del cimitero e, sicuramente più pericolosi, i pezzi del vecchio pontile con i ferri sporgenti dal cemento armato. Non si capisce come possa essere stato affidato un cantiere così alla ditta General Smontaggi senza mettere in conto il rinvenimento di amianto e l’eventuale intervento di smaltimento e bonifica. Tutti sapevano che quell’area era inquinata".

Così da nove mesi il cantiere è bloccato e l’impasse è poco comprensibile. "Auspichiamo che i lavori ripresi di recente possano ridurre il cantiere e consentire almeno la riapertura della strada quest’estate – chiedono i cittadini –. Diversamente, sarebbe un vero danno per le attività, il turismo e l’immagine della nostra Marina".