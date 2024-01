"Il campo dei Pini non è adatto a ospitare una scuola"

"Quell’area soggetta a rischio idraulico, ad alto tasso di inquinamento, non può essere destinata agli studenti". Lo dice Piero Marchini coordinatore di Rifondazione sulla ’’Taliercio’ al campo dei Pini e lo fa alzando la voce perché "la scelta è sbagliata e inopportuna, evidenzia tutta la leggerezza e superficialità". Quei moduli scolastici al campo dei Pini fanno discutere, ma i lavori sono già partiti in attesa della demolizione e ricostruzione della scuola ’ Taliercio’. "Siamo di fronte a un varco doganale dove ogni ora entrano ed escono camion e chiediamo se si è tenuto conto di questo, una scelta a nostro avviso scellerata quando si sarebbero potute adottare soluzioni alternative, meno impattanti e facilmente percorribili a partire dal complesso di Carrarafiere. In campagna elettorale la sindaca Serena Arrighi aveva promesso il rifacimento e la restituzione del campo sportivo alla città. Ma oggi nell’apprendere questa decisione pensiamo ad appetiti e velate richieste di un possibile cambio di destinazione d’uso dell’area pubblica magari per farla diventare un deposito privato di container". Il coordinatore si riferisce al timore che da tempo Rifondazione porta avanti, la paura che lo spazio "venga destinato all’appetito di qualche operatore portuale". Intanto l’amministrazione tira dritto, nella zona i lavori di predisposizione dell’area vanno avanti con una "membrana permeabile sulla quale sarà realizzato un basamento di materiale inerte facilmente rimovibile- aveva specificato la sindaca Arrighi -. Poi l’area sarà consegnata alla ditta che si occuperà della sistemazione della scuola modulare". Entro metà marzo dovrebbe essere tutto pronto, ma "noi continueremo a combattere affinché il campo sportivo dei Pini possa essere risistemato e possa ritornare a disposizione della collettività. Ribadendo l’essere inopportuno della scelta chiediamo al consiglio comunale che, terminato il periodo di ‘emergenza scuola’, venga preso un impegno pubblico con l’approvazione di una mozione che impegni la sindaca e la giunta a procedere con la realizzazione del campo sportivo".