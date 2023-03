Il calendario della Via Crucis in Lunigiana

La "Via Crucis" diocesana dei bambini e dei ragazzi è il passo finale nel cammino di preparazione alla S. Pasqua, l’occasione di incontro e comunione tra le parrocchie e un’importante testimonianza che manifesta ai ragazzi e alle città "che non siamo i soli a credere nella storia di salvezza", come sottolinea la Diocesi di Massa Carrara Pontremoli. Il tema della "Via Crucis" sarà ancora la Pace. Il tema sarà declinato all’interno delle singole stazioni attraverso l’uso di alcune parole chiave. Durante lo svolgimento della “Via crucis“ i ragazzi parteciperanno al racconto della Passione con il frutto del lavoro fatto nelle singole parrocchie di tutta la Diocesi. ICome già sperimentato lo scorso anno, la realizzazione del "libretto" è frutto dei contributi delle parrocchie dei 6 vicariati della nostra diocesi (Aulla, Carrara, Fivizzano, Massa, Pontremoli e Villafranca). Questo il calendario delle Via Crucis.

Vicariato di Villafranca, oggi alle ore 15 presso la Selva di Filetto (fontana del pellegrino, mentre in caso di pioggia parrocchia di san Francesco a Villafranca). Vicariato di Fivizzano, domani alle 15 a Gragnola presso il campo sportivo (in caso di maltempo parrocchia di Gragnola). Vicariato di Massa, sabato 1° aprile alle ore 14.45 in Piazza Aranci (in caso di pioggia in Cattedrale). Vicariato di Carrara, sabato 1°aprile alle ore 14.45 in Piazza Menconi a Marina di Carrara (in caso di pioggia parrocchia della Sacra Famiglia). Vicariato di Aulla, sabato 1° aprile ore 15 presso il Santuario del Gaggio a Podenzana. Ancora da definire per il vicariato di Pontremoli.