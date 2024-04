Il Cai in difesa del Parco delle Apuane

Un incontro per informarsi sul Piano integrato del Parco delle Alpi Apuane. Si terrà oggi nella sala di rappresentanza del Comune dalle 16.30 alle 19. "L’incontro è rivolto a tutti coloro che hanno interesse ad approfondire la conoscenza e la comprensione del contenuto del Piano del Parco e del percorso fin qui condotto - spiega Giacomo Faggioni, del Cai Carrara e rappresentante delle associazioni ambientaliste nel direttivo del Parco -. Perché il piano determinerà il rapporto tra tutela ambientale e sfruttamento delle risorse naturali, in particolare dei giacimenti di marmo, con la definizione dei perimetri delle aree contigue di cava destinate alla attività estrattiva, all’interno del territorio apuano del Parco per il prossimi anni".

Il Piano integrato dopo un lungo iter amministrativo iniziato nel 2017 è arrivato quasi alla sua conclusione "ma sembra trovarsi ora in un momento di stallo - scrive il Cai cittadino -, a seguito del ripensamento da parte della politica regionale, su indicazione e pressione di alcune amministrazioni locali e di alcune parti sociali, in particolare da parte delle imprese del comparto lapideo ricomprese nelle cosiddette aree contigue di cava del Parco. Risulta necessario quindi – conclude il documento del Cai – ponderare con conoscenza e competenza le scelte che influiranno sulla vita delle generazioni future, sul futuro delle Alpi Apuane". L’incontro organizzato dalla Commissione tutela ambiente montano, promosso da Legambiente Carrara e Arci provinciale sarà moderato da Riccarda Bezzi del Cai di Carrara e componente della Commissione Centrale di Tutela Ambiente Montano. Parteciperanno anche il neo presidente del Parco, Andrea Tagliasacchi e la sindaca Serena Arrighi, l’architetto Fabrizio Cinquini e il naturalista Leonardo Lombardi.