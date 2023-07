‘Il brigante e il generale’ di Carmine Pinto La presentazione dell’Associazione Mazziana

Per evocare parlando di storia l’anniversario della presa della Bastiglia da parte dei rivoluzionari francesi, la sezione di Massa dell’associazione Mazziniana Italiana e la Domus Mazziniana di Pisa, in collaborazione con il Circolo Edera e l’associazione Apuamater e grazie all’ospitalità di ‘Libri in Armonia’, hanno organizzato per le 18.30 di oggi, alla libreria di via Pacinotti 16 a Massa, la presentazione del libro di Carmine Pinto ’Il brigante e il generale. La guerra di Carmine Crocco e Emilio Pallavicini di Priola’, (Laterza). Come spiega lo storico Michele Finelli, presidente nazionale dell’associazione Mazziniana Italiana, "si tratta di un libro fondamentale per riflettere sulle origini della questione meridionale e dire no alla vulgata neoborbonica, un modo non paludato un argomento così importante".