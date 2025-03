"Il borgo senza strada". Sos dei commercianti: "I lavori sono fermi, gli affari vanno male"

"Per noi i lavori sono utili, ma vedere il cantiere fermo ci preoccupa". A Bagnone i commercianti di via Niccolò Quartieri guardano fuori dalle loro vetrine il borgo senza pavimentazione: i lavori che dovrebbero portare a un miglioramento del centro storico, per ora lo hanno solo interdetto al traffico. La strada che porta verso la chiesa e il Comune è chiusa da un mese per lavori di rifacimento della pavimentazione. Lavori importanti e attesi da anni, che poi interesseranno anche via della Repubblica e piazza Roma, per un totale di 850mila euro. E quando arrivi nel borgo lo vedi delimitato dalle reti di cantiere, senza pavimentazione e con i tubi degli scarichi dell’acqua piovana in vista. Per gli affari è un problema, nel borgo ci sono vari esercizi, i commercianti l’altra sera si sono riuniti per parlarne, chiedono di essere informati sui tempi.

"Abbiamo chiesto un incontro al sindaco - dicono i commercianti - vorremmo sapere come mai i lavori sono fermi e soprattutto quando torneranno gli operai, per noi stare senza strada è un disagio". La strada infatti ha solo un piccolo passaggio pedonale. Il sindaco Giovanni Guastalli rassicura. "Li incontrerò presto, siamo consapevoli del disagio arrecato, ma spiegherò tutto e vedrò di rassicurarli". I lavori di messa in sicurezza del borgo sono stati affidati a una grande ditta di Reggio Emilia, che ha cominciato a togliere il lastricato a inizio febbraio. Poi è intervenuta Gaia per opere di rifacimento delle fognature, poi lo stop, pare per un problema burocratico, che a giorni dovrebbe essere risolto. A breve, pioggia permettendo, il cantiere dovrebbe tornare operativo. Responsabile dei lavori è il geometra comunale Luigi Negrari.

"Si tratta di un finanziamento importante che arriva dal Ministero dell’Interno - evidenzia - con progetto che abbiamo suddiviso in due tranche. La prima riguarda via Niccolò Quartieri, la ditta ha tolto i lastroni, poi si procederà con le fognature, poi rimetteranno i lastroni. Lungo il borgo saranno gli stessi, in prossimità della piazza saranno nuovi. Entro fine aprile, primi di maggio dovrebbero essere finiti. Nello stesso progetto rientrano i lavori piazza Roma, che prevedono marciapiedi, nuovi parcheggi e adeguamento della piazza. Per finire via della Repubblica, dove nuovamente saranno sistemati pavimentazione e fognature, con interramento delle linee aeree presenti. Sarà inoltre rifatta l’illuminazione pubblica del borgo. Questa seconda tranche è prevista per fine estate. Siamo consapevoli dei disagi arrecati alle attività del borgo, ma per Bagnone sarà un cambiamento epocale. I lavori riprenderanno a breve ed entro marzo 2026 dovrebbero essere terminati".

Monica Leoncini