Il benvenuto del questore ai sette nuovi agenti di polizia

Il questore Santi Allegra ha incontrato nella sala riunioni della questura i sette nuovi agenti che, al termine del 223° corso, sono stati assegnati dal Dipartimento della Pubblica sicurezza alla questura di Massa e al commissariato di Carrara. I nuovi agenti, dopo aver vinto il concorso e prima di essere destinati al servizio operativo, hanno frequentato un corso di formazione teorico e pratico della durata di sei mesi. "Ora – ha detto il questore – saranno assegnati ai vari uffici per rendere alla comunità un servizio sempre più efficace di prevenzione e repressione della criminalità, in modo da favorire le condizioni di una sempre maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini". Il questore, dopo un saluto di benvenuto ai nuovi poliziotti, ha formulato loro i migliori auguri per i nuovi incarichi.