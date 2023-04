Il ‘Benessere’ va a ruba Un record di visite con l’evento in piazza Riflettori sulla salute

Medici, infermieri, psicologi, tecnici specialisti e biologi a disposizione dei cittadini. ‘Benessere in piazza’ ha fatto il pieno: le prenotazioni sono andate tutte esaurite e gli aullesi hanno potuto beneficiare gratuitamente di visite mediche specialistiche, ma anche di incontri con consulenti esoteriche. ‘Ben-essere e sicurezza in piazza a 360 gradi’, è stato organizzato dal Comune di Aulla, in collaborazione con la Pro Loco Città di Aulla, la Pubblica assistenza Croce Bianca e il comitato di Albiano Magra della Croce Rossa Italiana. Per una domenica la città si è trasformata, obiettivo stare bene, avendo cura della mente, del linguaggio, dell’udito, della vista, dell’alimentazione, del piede, della medicina generale e delle discipline olistiche. Con diversi eventi collaterali che sono piaciuti molto, come lo spettacolo nella Sala delle Muse di Palazzo Centurione, con Kraken Teatro che ha presentato “Il contrario dell’amore”, un reading teatrale sul tema del femminicidio e l’escursione verso la frazione di Bibola, con pranzo offerto dai paesani agli escursionisti.

"E’ andato tutto bene - racconta Katia Tomè, assessore che ha la delega ai servizi e alle politiche sociali - sono state erogate molte prestazioni sanitarie come visite cardiologiche, doppler carotidi, ecografia tiroide, massaggi specialisti, osteopatia. Hanno lavorato bene anche le consulenti esoteriche, quando le persone uscivano dicevano di essersi commosse ed emozionate durante il consulto. Molto gradita l’escursione a Bibola, i paesani hanno accolto bene i partecipanti, che sono rimasti entusiasti". Spazio ai bambini, i gestori del bar la Camilla hanno offerto ai bimbi la merenda, che si è svolta alla presenza di esperti di mindfulness e igiene dentaria e una caccia al tesoro promossa dall’associazione ‘A piccoli passi’. "C’erano poi i nostri miglior amici - aggiunge l’organizzatrice - i soccorritori della Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla e della Croce Rossa di Albiano Magra che hanno raccontato il loro lavoro e mostrato gli strumenti con i quali lavorano, come il defibrillatore, i Vigili del Fuoco con un mezzo che ha entusiasmato i più piccoli. Non dobbiamo dare il loro prezioso lavoro per scontato, perché questi professionisti sono al servizio della nostra sicurezza. Appuntamento al prossimo anno".

Monica Leoncini