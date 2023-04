Il “ben-essere” Visite e incontri

Visite mediche gratuite, per tutti oggi alla manifestazione “Ben-essere e sicurezza in piazza a 360 gradi” organizzato dal Comune di Aulla, in collaborazione con Pro Loco, Pubblica assistenza Croce Bianca e comitato di Albiano della Croce Rossa Italiana. Medici, infermieri, psicologi, tecnici specialisti e biologi offriranno consulenze gratuite ai cittadini, da prenotare recandosi dai commercianti di Aulla. Il tutto all’insegna dello stare bene, avendo cura della mente, del linguaggio, dell’udito, della vista, dell’alimentazione, del piede, della medicina generale e delle discipline olistiche. "E’ una manifestazione nata nel 2018 – spiega l’ideatrice, l’assessore comunale Katia Tomè, delegata a servizi e politiche sociali –, poi sospesa causa covid, che torniamo a proporre ai nostri concittadini, in completa sicurezza. Non è una festa, ma è un evento in cui verranno erogate numerose prestazioni, del tutto gratuite, negli studi medici e poliprofessionali, ma anche nel palazzo comunale. Dall’estetista alle visite mediche, dagli esami diagnostici ai massaggi. Per non parlare degli eventi, che sono tutti legati al benessere".

L’elemento della sicurezza è stato aggiunto in questa edizione, seguito dal consigliere comunale Alessandro Andellini. "Saranno presenti i soccorritori – spiega Katia Tomé –, che racconteranno il loro lavoro e mostreranno i loro strumenti, come il defibrillatore. Poi i Vigili del Fuoco con un mezzo che racconteranno la loro attività con l’ausilio di uno schermo. Non dobbiamo dare il loro prezioso lavoro per scontato, perché questi professionisti sono al servizio della nostra sicurezza".

L’edizione di Ben-essere e sicurezza in piazza a 360 gradi sarà anche all’insegna di alcuni eventi, come l’escursione verso la frazione di Bibola, con il delegato comunale Marvin Mastrini che accompagnerà i partecipanti insieme alla guida Alessandro Raspolini, che racconterà la storia di Bibola e farà visitare il borgo; i paesani inoltre inviteranno a pranzo gli escursionisti e di questo ringraziamo Alessandra Tarca. E ieri sera, nella Sala delle Muse di Palazzo Centurione, Kraken Teatro ha presentato “Il contrario dell’amore”, un reading teatrale sul tema del femminicidio.