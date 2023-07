Il basket come messaggio di inclusione sociale Galanda sul parquet assieme ai ragazzi con disabilità

Sabato piazza Maccari a Cinquale sarà il palcoscenico del torneo di basket 3x3 organizzato da Centro Minibasket Montignoso e Autismo Apuania. Questa tappa del circuito Toscana B’3 sarà rivolta essenzialmente allo sport inclusivo, coinvolgendo ragazzi autistici e ragazzi con varie disabilità. La tappa rientra nel torneo del Toscana B’3 powered by Ecopneus, che riserva sempre attenzione alla sostenibilità, che sia essa ambientale o sociale. Infatti, gran parte delle tappe si giocano su campi in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, grazie a Ecopneus, società senza fini di lucro che si occupa del riciclo di Pfu in Italia.

Il progetto ha incontrato il sostegno di Conad Nord Ovest e dei Soci del territorio. L’ex campione di basket, medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2004, Giacomo Galanda, ideatore del Toscana B3, consigliere federale Fip, è un convinto promotore della sostenibilità, legata al basket 3x3. "L’intento del Toscana B’3 – spiega Galanda – è promuovere le tre “S”: sport, sostenibilità, sociale. Oltre ai campi derivanti da materiali riciclati, stavolta ci concentriamo sull’inclusione sociale. La partnership con ’BasketAut’, progetto che va avanti da anni e con cui ho collaborato varie volte, è al centro del progetto. Abbiamo il dovere di sensibilizzare sul tema, I nostri partner Conad ed Ecopneus ci seguono e ci spingono in queste iniziative".

"Siamo lieti – afferma Alessandro Penco, direttore rete di vendita per Toscana e Liguria di Conad Nord Ovest – di aderire a questa tappa che si pone l’obiettivo di promuovere lo sport inclusivo, coinvolgendo ragazzi con disturbo dello spettro autistico o con altre disabilità. Come realtà radicata nel territorio in cui opera, Conad continuerà a sostenere progetti che promuovano l’inclusione sociale perché sono una solida base per costruire una società futura più equa, accogliente e rispettosa delle diversità".

"Quella con il Toscana B’3 – aggiunge Giorgio Pisano, responsabile sviluppo mercati di Ecopneus – è una piena condivisione di valori che ci ha spinto a sposare questo progetto nel quale la sostenibilità ambientale, da sempre una nostra priorità, e quella sociale trovano un importante punto di contatto attraverso lo sport".