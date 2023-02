Il Barocco in un viaggio di cinque tappe Aperture straordinarie nei palazzi più belli

Luoghi insoliti con la missione di stupire. Un’apertura straordinaria dei templi del Barocco Pontremolese consentirà di visitare chiese e palazzi domenica 16 aprile. Sono cinque i siti protagonisti: Giardino di Palazzo Negri Dosi, Oratorio di Nostra Donna, Palazzo Dosi Magnavacca, Palazzo Ruschi Pavesi, Teatro della Rosa. Edifici che colpiscono per la loro imponente bellezza, dimore barocche magnificamente affrescate da artisti che portarono in Lunigiana, nel Settecento, la tecnica della quadratura di cui Francesco e Giovan Battista Natali con Antonio e Nicolò Contestabili rappresentano testimonianza. "Il Barocco è un segno distintivo della città - ha detto il sindaco Jacopo Ferri, ieri mattina alla presentazione dell’evento che è organizzato da Comune, Sigeric servizi per il turismo e Farfalle in cammino - Il successo del convegno di tre giorni dello scorso ottobre ci ha spinto a proseguire". A presentare la giornata anche l’assessore all’istruzione Annalisa Clerici e i rappresentanti di Sigeric Cinzia Nicolini, Pierangelo Caponi e Francesco Bola. Ad accompagnare turisti e visitatori una settantina di studenti dei Licei lunigianesi, del Pacinotti Belmesseri e del Liceo Vescovile che diventano “aspiranti Ciceroni“, preparati per questa straordinaria incombenza da professori e guide Sigeric. L’ingresso e la visita guidata ai siti barocchi sarà possibile acquistando un biglietto cumulativo di 15 euro, il giorno stesso o anche prima scrivendo a [email protected] o contattando i numeri 331 8866241; 366 3712808. "Il turismo culturale, quello ambientale ed enogastronomico - ha aggiunto Pierangelo Caponi - vedono Pontremoli protagonista con i dati dei visitatori in crescita negli ultimi anni. Il Barocco è però solo un aspetto, la città offre un panorama artistico e storico che parte dalle statue stele per arrivare al Medioevo.

Il convegno scientifico sul Barocco ha aperto prospettive interessanti per gli studiosi a livello nazionale e ha messo in primo piano l’impronta lasciata da Giovan Battista Natali, architetto e quadraturista del Settecento. Queste iniziative hanno messo in moto un volano economico e di promozione interessante". Un’occasione imperdibile per ammirare i siti della " Piccola Versailles", così era stata ribattezzata Pontremoli nei numerosi servizi televisivi nazionali che hanno sostenuto le due giornate Fai del 2019. E la definizione fa nuovamente capolino in questi capitoli successivi. "Insomma è un’ occasione per ammirare e conoscere lo splendore di architetture e paesaggi, e per comprendere come l’attività dei proprietari, attenti tutori di questi beni, mantenga integre e vive le testimonianze della storia attraverso una costante e sapiente manutenzione", ha ricordato Cinzia Nicolini. E l’attenzione sul Barocco è destinata a proseguire con la pubblicazione degli atti del convegno, che saranno presentati con una veste editoriale illustrata da un importante apparato fotografico. L’impegno proseguirà con la giornata nazionale del Barocco prevista a Matera in ottobre.

Natalino Benacci