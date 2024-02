Il bando per partecipare a Torano

Presentato il bando del sesto concorso di poesia dialettale ‘Sot’ l’Steda d’ Tora’n’, che si svolgerà in concomitanza con la ventiseiesima edizione della kermesse ‘Torano notte e giorno’, che tanto successo ha riscosso nelle scorse edizioni. Ad ufficializzare il bando di partecipazione sono stati il comitato pro Torano e l’organizzatore del premio Ugo Ganapini (nella foto). Il concorso non ha scopo di lucro ed è finalizzato alla riscoperta del linguaggio dialettale che va scomparendo, e si svolgerà a Torano (il paese degli artisti), noto fin dall’antichità per la bellezza del marmo che si estrae nelle cave soprastanti. La premiazione dei vincitori è in programma per le 20 del prossimo 30 luglio nella gradinata della chiesa della frazione a monte. Per partecipare le opere dovranno essere scritte in dialetto e inviate o consegnate a mano alla libreria Baini di via Verdi 2 a Carrara. Il premio è suddiviso in due sezioni e prevede di premiare le due distinte categorie. La prima categoria (A) è riservata agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori del comprensorio, la seconda (B) agli aspiranti poeti locali. Gli elaborati delle scuole dovranno essere consegnati entro le 12 del 30 maggio, mentre gli scritti degli adulti entro le 12 del 20 giugno. La giuria che decreterà i vincitori sarà resa nota al momento della premiazione, mentre i premi saranno a discrezione del comitato pro Torano. La consegna dei premi (non in denaro) sarà fatta a partire dal terzo classificato. Per ulteriori informazioni chiamare il 349 73.21.323.