Il ’bagasc’ e l’identità dei cavatori Alla Dickens il romanzo di Cotoloni

Domani alle 17,30 alla Dickens Fellowship di piazza Alberica nuovo appuntamento con la lettura. Stavolta è protagonista il romanzo ‘Bagasc’ della scrittrice senese Alessandra Cotoloni. Il romanzo è ambientato a Carrara e ha come protagonista il ‘bagascio’, il ragazzino che un tempo si occupava di portare l’acqua ai cavatori’ di Alessandra Cotoloni è la storia di uno di questi ragazzini, del suo rapporto con le alpi Apuane, della sua famiglia di cavatori e dell’amicizia fraterna con un altro ‘bagascio’. La storia ambientata all’inizio del secolo scorso, riflette i cambiamenti sociali che caratterizzarono quel periodo: lotte operaie dei cavatori, diritti delle donne, prima guerra mondiale, povertà e disoccupazione, per poi concludersi con l’avvento del fascismo e il famoso trasporto del monolite per realizzare l’obelisco del Foro italico di Roma. "Quando Cotoloni mi ha contattata proponendomi la presentazione del romanzo nella nostra sede – spiega la presidentessa della Fellowship Marzia Dati (nella foto) – ho accettato con grande gioia. Le tematiche che emergono dal suo romanzo sono perfettamente in linea con il lavoro di ricerca che la Dickens da anni svolge su Carrara e sulle cave".