Iftar, 500 in festa alle Villette "La fraternità umana ci unisce"

Senza etichette, senza muri né barriere. Senza pregiudizi, anzi tutto l’opposto: vince la logica della speranza e l’arte del dialogo. Sotto le stelle di una sera si primavera alle Villette sul viale Roma si sono ritrovate circa 500 persone per condividere giovedì scorso l’Iftar, il momento in cui si rompe il digiuno per i musulmani durante il Ramadan. Un momento di gioia, che è stato condiviso da musulmani, cattolici, metodisti ortodossi. Un momento importante, organizzato dalla comunità musulmana di Massa e Carrara.

Una comunità che è composta da cittadini italiani di origine straniera e dalla comunità marocchina senegalese siriana, egiziana, pakistana, bengalese e altre che vivono nella provincia apuana. A preparare la cena sono state le donne della comunità, che hanno cucinato cibi tipici delle varie nazionaltà: piatti marocchini, siriani, senegalesi. Una cucina multietnica, che si è conclusa con dolci esotici e il tè verde alla menta. Un’occasione che ha visto la partecipazione anche di tanti italiani diversamente credenti. Un momento che così è diventato testimonianza di come sia importante costruire la pace tra i popoli.

La coordinatrice dell’evento Zakia Bensalah ha fatto da padrona di casa, affiancata e sostenuta dalle donne delle comunità, sottolineando che l’iniziativa nata una ventina di anni fa è "cresciuta, eravamo poche famiglie a partecipare e oggi siamo in centinaia riuniti sotto l’ombrello della fraternità umana – ha detto, prima di ringraziare le donne della comunità che hanno lavorato senza sosta per preparare la serata – Senza di voi non sarebbe stata possibile questa iniziativa. Siete state straordinarie", ha concluso.

