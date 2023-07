Idrovora a Poveromo, il Consorzio ordina altri studi Scatta la revisione del progetto con nuovi incarichi

Il progetto dell’idrovora a Poveromo potrebbe avere un’importante revisione nelle prossime settimane. Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, sulla spinta anche del Comune, ha deciso di rimettere mano agli studi che riguardano il fosso e l’area interessata dall’intervento di circa 3 milioni di euro che avrebbe il compito di mettere in sicurezza il reticolo idraulico minore dell’abitato di Ronchi e Poveromo. E’ vero, il progetto è già stato escluso dalla Valutazione di impatto ambientale da parte della Regione, con gli studi idraulici dell’ingegnere Simone Pozzolini della società Hs Ingegneria di Empoli. Il progetto è stato trasformato in definitivo rivedendo parte degli studi alla luce di prescrizioni e raccomandazioni da parte degli enti coinvolti. A novembre era stata avviata anche la Conferenza di servizi con contestuale approvazione del progetto stesso quale anche proposta di variante urbanistica. Ma la protesta del territorio contro l’idrovora non si è fermata, sostenuta in questa fase anche dall’amministrazione di Massa. La Regione, quindi, ha deciso di rimetterci mano alla luce anche delle prescrizioni del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità e in particolare delle osservazioni del Comune, e di rivedere le modellazioni idrologiche idrauliche redatte dall’ingegner Pozzolini. Come? La previsione è quella di elaborare nuove modellazioni sulla base di condizioni a contorno completamente diverse rispetto a quelle poste alla base della progettazione definitiva, e utilizzate anche per le relative modellazioni idrauliche. Significa insomma andare a rivedere le ipotesi di base, come ad esempio l’effetto delle tombature nel tratto a monte. Nuove risultanze tecniche potrebbero escludere la necessità di realizzare l’idrovora da 3 milioni di euro nel tratto finale del fosso Poveromo, a monte del viale interno. Da qui i nuovi incarichi professionali: allo studio associato dei geometri David Sani e Laura Grossi di Lucca è stato affidato il rilievo altimetrico e catastale del tratto a monte del fosso Poveromo per ottenere le sezioni idrauliche aggiornate su cui impostare le nuove modellazioni richieste dalla Regione. Su queste basi l’ingegnere Pozzolini si occuperà di realizzare i nuovi studi idrologici dell’area.

Francesco Scolaro