Idee per l’ex Mediterraneo. Futuro studiato dai ragazzi

Si chiude lunedì, nella sala Bernini di Imm-CarraraFiere, il percorso partecipativo sul futuro dell’ex hotel Mediterraneo mentre si prepara l’esposizione degli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole che si sono interrogati su un possibile futuro dell’area. L’ultimo incontro tra amministrazione e cittadini è lunedì alle 17 (ingresso 5, via Maestri del Marmo) e si concentrerà in particolare sulla collaborazione avviata fin da giugno tra il percorso partecipativo e le scuole di Carrara. A settembre l’invito formale per partecipare al progetto e l’adesione di 3 scuole: liceo artistico ‘Gentileschi’, istituto tecnico ‘Zaccagna’ e media ‘Buonarroti’, con 6 classi in tutto coinvolte. Ai docenti è stata fornita una traccia di lavoro con indicazioni sull’area e i punti di vista raccolti dalla comunità nei primi mesi del percorso mentre gli studenti sono stati invitati a un sopralluogo per valutarne lo stato dell’are ed elaborare una proposta.

Sono stati più di 150 gli elaborati consegnati dagli studenti: tavole di analisi, disegni e veri progetti con idee innovative per il futuro dell’area ex Mediterraneo. "Tra le principali proposte c’è la necessità di realizzare uno spazio polifunzionale in grado di accogliere varie funzioni ricreative e sociali – spiegano le coordinatrici del percorso partecipativo –. Queste includono la creazione di spazi dedicati a corsi di musica e arte, aree per la lettura, conferenze, spettacoli, riunioni e compleanni. Molte delle proposte presentano l’idea di un punto ristoro: bar, ristorante, fast food, gelateria e yogurteria. Alcuni hanno richiesto spazi per cinema e teatro, sia all’aperto, con la creazione di una piazza dedicata, che al chiuso. Tra le funzioni più richieste una biblioteca con funzione anche di aula studio. In tutte le ipotesi di trasformazione, una parte dell’area dovrà essere dedicata a verde pubblico con giochi per bambini, inclusi quelli adatti ai disabili".

Numerose le proposte dei ragazzi che includono anche dettagli come il tipo di vegetazione da piantare. Tra le ideee quella di dotare l’area verde di zone picnic e relax, di uno sgambatoio per cani, fontane e servizi igienici. Si propone poi di creare un collegamento pedonale e ciclabile con le altre aree verdi della zona. Alcuni hanno proposto rifugi e cliniche per gli animali. E poi spazi per attività sportive all’aperto: campi da basket, pallavolo, calcio, bowling, skate park e un muro per l’arrampicata. Secondo alcuni studenti l’ex Mediterraneo potrebbe tornare ad un uso privato: albergo, centro commerciale o negozi di vario genere. Molti studenti ritengono che la zona interrata debba essere mantenuta a parcheggio, ma alcuni propongono uno spazio espositivo. Lunedì alcuni studenti coinvolti nel progetto presenteranno il loro lavoro davanti ai partecipanti del percorso partecipativo e all’amministrazione. Gli elaborati dei ragazzi saranno esposti a palazzo civico dal 1 al 15 dicembre.