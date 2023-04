Idee di Ragaglini "Mancano spazi di aggregazione"

"Mancano spazi pubblici dove i cittadini possono incontrarsi, discutere e organizzare iniziative. Non appena ci si allontana dal centro città e dalle piazze principali il degrado avanza senza alcun rispetto persino per un borgo storico millenario come è quello di Borgo del Ponte e delle frazioni di Santa Lucia e Capaccola. Non c’è cura e attenzione per i bisogni dei cittadini e per la storia della città". Queste le parole di Cesare Ragaglini, candidato a Sindaco, che ha incontrato gli abitanti di Borgo del Ponte. Fra i temi trattati, il giardino del Pomario Ducale, Museo della Resistenza e parcheggio ex Cat, l’area un tempo sede della Concia ai limiti del Frigido. "Spazi dalle enormi potenzialità in un territorio che ha fame di luoghi di aggregazione. È inconcepibile per un capoluogo di provincia. Non c’è un museo vero in città perché le stanze riservate alle opere di Guadagnucci a Villa Rinchiostra non possono essere definite museo. Così come non è accettabile che in una città Medaglia d’oro al Merito Civile il Museo della Resistenza sia relegato in spazi quasi abbandonati circondati dal parcheggio dell’ex Cat in un immobile fatiscente". Altra necessità è il bisogno di una maggiore attenzione al decoro urbano di queste zone. "Lo sforzo dei cittadini per tenere pulite le frazioni è apprezzabile ma il Comune non può lavarsene le mani. La collaborazione con le associazioni, Pro Loco o i cittadini deve essere ben delineata attraverso l’istituzione dei Patti Comuni, già avviati in altre città, in cui la cura del patrimonio si declina di comune accordo".