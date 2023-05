I volti nuovi dell’opposizione "Qui per proporre e costruire"

E’ pronta a entrare in consiglio comunale all’opposizione Daniela Bennati, ex candidata del polo progressista - Movimento Cinque Stelle e Unione Popolare - e promette "un’opposizione costruttiva, che se necessario sarà dura e assertiva. Ci sono temi che porteremo come bandiere ma uno li ’contiene’ tutti, perché imprescindibile: le bonifiche dalle quali dipendono lavoro, turismo e sviluppo del territorio. Serve una sanità pubblica, un occhio ai fragili e a tutto ciò che rientra nel concetto di ’bene comune’". Sulla sconfitta del Pd, che pure il polo aveva sostenuto al ballottaggio dando un’indicazione di voto, commenta: "Forse servono anche momenti come questo per riflettere, la sinistra sostengo che abbia smesso da tempo di fare cose di sinistra". E per questo consiglio "che vedo molto eterogeneo, mi augurto che Persiani possa aver colto le critiche al fatto di ascoltare poco, cambiando registro. Dalle opposizioni mi aspetto di poter lavorare nel nome del bene cittadino senza sfumature. L’astensione? Ormai purtroppo non sorprende più. Si può sempre fare meglio, a livello nazionale però i dati sono chiari e c’è un forte vento da destra". Nel consiglio "eterogeneo" di Bennati c’è anche Daniele Tarantino, il più votato, forte delle sue 1011 preferenze. Un dato che gli vale l’onere di aprire il primo consiglio comunale in qualità di presidente. Daniele Tarantino debutta in questa consiliatura e si prepara a "scoprire la macchina comunale, che sarà anche un’occasione di crescita personale – ha commentato – Porterò la mia esperienza e il lavoro che ho svolto in questi anni, che si sono concretizzati in ascolto delle persone, capacità di farsi portavoce di istanze".

Tra le tematiche cardine Tarantino pone "il sociale, l’imprenditoria ma anche i problemi delle periferie il tutto sempre cercando dalla minoranza di fare un’opposizione costruttiva – ha aggiunto – Aprire il primo consiglio comunale sarà un’emozione, il percorso da intraprendere è lungo e ci vorrà molto impegno, che non faremo mancare". Il voto ha confermato Persiani e il consigliere Dem sottolinea l’importanza di "avere rispetto delle scelte della cittadinanza, quindi faccio i complimenti per il risultato visto che le persone hanno ricompensato il lavoro svolto in questi anni. Enzo Ricci è una grande persona, va ringraziato per la possibilità che ci ha dato mettendoci la faccia. Ora serve fare un percorso dove quel che è stato fatto in questi mesi sia motivo di continuità".

Irene Carlotta Cicora