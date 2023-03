I volontari dell’ambiente in campo contro l’inciviltà

Hanno sfidato il maltempo i molti volontari dell’ambiente che anche sabato, con condizioni meteo non proprio ottimali, sono scesi lungo i corsi d’acqua lunigianesi per rispettare l’impegno. E’ diventata per loro una missione ormai: raccogliere una volta al mese i rifiuti dispersi dentro i fiumi e consegnarli alla discarica. Il sabato dell’ambiente, l’evento organizzato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che ha saputo riunire associazioni di volontariato locali, Comuni e aziende rifiuti per intercettare e rimuovere tutto il materiale che viene gettato dagli incivili nei corsi d’acqua e che rappresenta un danno per gli ecosistemi fluviali e un possibile pericolo di ostruzione di canali e torrenti. Erano sette le associazioni presenti con i loro volontari: Alfa Victor e Cai a Filattiera, Osservatorio Raffaelli a Bagnone, Pietro Ravera Onlus a Pontremoli, La Cuccia di Meme a Fosdinovo e lungo il magra ViviAmo Albiano e Stadano Bonaparte.

In calo la quantità di rifiuti raccolti ma ancora troppa, riferiscono i volontari che però sono decisi a continuare la loro battaglia. E ad ogni appuntamento il aumenta il numero dei partecipanti dando un importante lezione di senso civico. Come a Stadano, dove sabato i volontari sono riusciti a coinvolgere quattro teenager che si sono dedicate alla pulizia con grande passione. "Ogni edizione del Sabato dell’Ambiente ci insegna qualcosa – commenta il presidente del Consorzio di Bonifica Ismaele Ridolfi – La passione e la tenacia dei volontari che si impegnano sempre e sempre di più a tenere puliti i corsi d’acqua che hanno adottato, sono valori straordinari che aiutano e sostengono anche noi a impegnarci con altrettanza determinazione nel fare il nostro lavoro al meglio, per consegnare, tutti insieme, un mondo migliore alle nuove generazioni".

E il prossimo appuntamento con l’iniziativa del “Sabato dell’Ambiente” del consorzio è già fissato in calendario per il 25 marzo.