I volontari del Wwf in prima linea

Il WWF Italia si occupa da molti anni dello studio e della protezione di questi animali e contribuisce ad ampliare le nostre conoscenze sulle loro abitudini. Come ha spiegato la professoressa Giannelli durante l’incontro nella nostra scuola, tutto questo viene fatto nel massimo rispetto del loro habitat e delle loro condizioni di vita. Ogni anno, purtroppo, moltissime tartarughe restano impigliate nelle attrezzature da pesca o ingeriscono accidentalmente plastica, scambiando i sacchetti monouso per organismi gelatinosi come le meduse di cui amano cibarsi. Ma è proprio grazie al lavoro entusiasta e appassionato di esperti e volontari del WWF che questo splendido animale sopravvive e continua a popolare i nostri mari. Un risultato della loro attività nella nostra zona? La scoperta e la messa in sicurezza di molteplici nidificazioni, grazie al pattugliamento delle spiagge in orario notturno e all’alba, seguendo le tracce lasciate da mamma tartaruga dopo la deposizione delle uova. Grazie alla pazienza e alla dedizione di questi volontari è possibile salvaguardare un animale a rischio di estinzione e costruire un mondo in cui all’uomo sia possibile vivere in armonia con la natura.