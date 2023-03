"I vini a rischio qualità se non piove Possono diventare modello California"

Un Vermentino colli di Luni dal gusto meno raffinato, il Brunello di Montalcino che perde la sua unicità, il Barolo che abbandona la corposità caratteristica del suo marchio. Il rischio maggiore per i nostri vini, a causa della siccità, è che vedano sgretolare la loro identità. Uno dei prodotti più esportati del ’made in Itala’ è seriamente minacciato dal clima. Le alte temperature degli ultimi anni, la scarsità delle piogge rischiano di stressare i vitigni, modificando il principio attivo e le proprietà organolettiche di quello che versiamo nel bicchiere. Dovremo abituarci, se le temperature non cambiano, ad assaporare vini simili a latitudini diverse, con paesaggi molto distanti dai nostri, come ad esempio quelli della California. Al momento questo è più un rischio che una previsione, ma la strada è già imboccata. "Il periodo invernale scorso a racconta l’agronomo e enologo Lamberto Tosi, referente di Condotta Slow Ford “Terre Medicee e Apuane”a ha visto una grande siccità. Ci stiamo riprendendo da febbraio, con una piovosità media. Le piante, con poca acqua, stanno germogliando in anticipo. Questo caos climatico porta a un ciclo stravolto: se prima iniziava a fine aprile, ora già da un paio di settimane è cominciato. Questo porta a una vendemmia anticipata da fine settembre a fine agosto. Oltre a questo la pianta si stressa perché deve compensare la mancanza d’acqua concentrandosi su alcuni grappoli e quindi il raccolto è inferiore, o comunque cambia le sue proprietà organolettiche, quindi cambia la tipologia di prodotto. Il rischio è che ci ritroveremo tra qualche anno a bere prodotti simili a territori più aspri, come la California".

Le aziende agricole non sono rimaste però con le mani in mano: "Siccità vuol dire maggiori investimenti da parte delle aziende che si ritrovano a dover adottare pratiche come l’irrigazione, ma i vasche di contenimento, con le scarse precipitazioni invernali, rischiano di svuotarsi. Poca acqua significa che le false si ’inquinano’: la dolce lascia il posto al’acqua di mare che rientra nel’interno".

AM