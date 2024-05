I vincitori della Underground Battle. Un esercito di ballerini in città

Cinquemila concorrenti per la due giorni di street dance ‘Underground Battle’, il format della Urban Concept Academy di scena nel fine settimana in piazza Gramsci. La kermesse sotto la direzione del coreografo Massimiliano Mosti ha visto esibirsi concorrenti provenienti da tutta Italia. E anche quest’anno a vincere è stata la ‘Uda Professional 2.8’, la crew romana che si è aggiudicata il concorso coreografico nella categoria Open. Secondi i ‘Reckless Skilz’ di Civitavecchia, mentre gli ‘Unity Squad’ di Milano e il ‘Collettivo Lude’ si sono piazzati al terzo posto a pari merito. Nella categoria assoli ha dominato Leonardo Sigona seguito da Alex Cruciun di Massa e Gabriele Napoli di Bassano del Grappa, mentre nel ‘Duo under 16’ i più bravi sono stati Anna Giordano e Matilde Casella di Cuneo, che hanno avuto la meglio sulla coppia Vittoria Cutrupi, Martina Battocchio di Bassano e Anna Leonor Prandina Felippe Ferreira. È stata una battaglia senza esclusione di colpi la categoria ‘Duo Open’ dove gli Yellow Stone Leonardo Sign e Davide Sala di Imperia hanno sgominato la concorrenza del sodalizio Martina Vettorazzo e Mirko Mottes di Bassano del Grappa, con Gabriele Napoli e Mirko Mottes arrivati secondo e terzi. Avvincente la sfida tra le crew under 12 con il primo posto conquistato da The Phoenix di Firenze, che hanno preceduto Hey Soul Power di Pisa e Micro Max di Cuneo così come quella tra le crew under 14 con la vittoria di The Willazkids di Novara che hanno avuto la meglio su Kids Pro e Jelly Beans di Genova.

Tra gli under 18 spiccano il volo i Crazy Laces di Genova che hanno respinto gli assalti della crew The William di Novara e Nameless di Lucca. Le battle tra i freestler hanno incoronato Crazy Matty tra gli under 10, Meme da Firenze (1 vs 1), i torinesi Double Struggle (2 vs 2) e Newboogie (popping) che ha vinto anche il premio come miglior ballerino delle battle. È stata la sindaca Serena Arrighi a consegnare il premio in marmo realizzato da Alessandro Bertolini. "L’Ugb ha offerto alla nostra città uno spettacolo bellissimo insieme a tanta energia, partecipazione e contenuti sociali importanti come la campagna per la lotta al bullismo" ha commentato Arrighi. "La riuscita di questa edizione, che è andata ben oltre le aspettative della vigilia, è da condividere con chi ha creduto in questo progetto. Ringraziamo la Fondazione Marmo per il grande sostegno", ha aggiunto il direttore artistico Massimiliano Mosti.